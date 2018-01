問券中列台灣西藏為國家 萬豪酒店涉違中國法規被排查

By

【i-CABLE】

要求政治正確的意識滲透各行各業,特別是要賺人民幣的商界,就算是國際大集團都不例外。

風波的觸發點是有中國網民週二在微博曝光萬豪酒店集團發給會員的一份電子問卷,裡面”你現在居住在哪個國家”這一個問題,裡面可供選擇的國家除了中國大陸外,還有香港、澳門、台灣和西藏,網帖即時在網上瘋傳,甚至有網民呼籲抵制萬豪旗下所有酒店。

萬豪國際集團的官方微博隨即在兩日內連發三則道歉聲明,立即終止所有問卷調查,檢查集團網站和手機應用程式的內容確保對國家和地區劃分的表述準確,並重申尊重中國主權和領土完整的一貫立場。

有線新聞台在星期四中午登入萬豪集團的網站看過,無論是繁體中文版、簡體中文版還是英文版,都在”國家”之後加上”地區”字眼,並在首頁列明絕不支持任何損害中國主權和領土完整的分裂組織,但集團的回應仍未能平息風波。

上海黃浦區網信辦緊急約談萬豪酒店管理公司上海負責人及萬豪國際集團亞太區負責人指萬豪國際集團的行為,嚴重違反國家法律法規、傷害中國人民感情,責令集團由星期四下午6時起,自行關閉官方中文網站和手機應用程式一星期,全面自查整改、徹底清理違法違規信息,並及時向社會公布事件調查結果。

國家旅遊局亦表示高度重視事件,責成上海市旅遊局查明事實,而旅遊住宿企業亦要排查網站和應用程式內容,杜絕類似事件再出現,目前萬豪集團的簡體和繁體中文網站都無法登入,總部設在美國的萬豪國際集團是全球最大的連鎖酒店集團,旗下包括威斯汀、喜來登、W酒店等30個酒店品牌。

