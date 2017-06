By

【i-CABLE】 在中國,傳統觀念十分強,很多人想成家立室、傳宗接代,但中國登記結婚的數字已連續第3年下降。

對很多人來說,結婚是人生其中一個最大目標,但中國愈來愈多人難以找到對象。

根據民政部統計,2016年,中國登記結婚數字下跌7.5%,亦是連續第3年下降。其中一個主要原因除了離婚率高企,還有就是遲婚的人逐年增加。

有學者擔心遲婚這趨勢會令人口老化問題造成更大壓力,長遠更會拖累經濟發展。

張翼稱,面對中國人口老化問題,政府一方面要減輕生活成本,尤其是遏抑高企房價,另一方面亦進一步放鬆生育計劃,鼓勵多些年輕夫婦生育。

