KTSF

舊金山Market街週三下午有兩輛Muni公車相撞,導致9人受傷,其中8人需要送院治療。

事發於接近下午2時,地點在8街夾Market街,行駛F-Market & Wharves線的Muni古跡公車.,從後撞上行駛6-Haight/Parnassus線的Muni巴士,導致8街與9街之間的Market街需要封閉。

事發後有8人需要送院治療,還有一名傷者在現場敷藥後離開,各人都沒有生命危險。

當局稱,傷者似乎都是Muni乘客,事發後,有巴士線需要改道行駛,Muni當局呼籲乘客改乘地下列車。

