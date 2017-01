Facebook執行長定新年決志 走訪50州聽民意

By

【KTSF 林佩樺報導】

Facebook執行長Mark Zuckerberg許下2017新年願望,就是前往全美50州,傾聽民眾心聲。

Zuckerberg每年都會給自己設定一個挑戰,他週二在個人臉書專業上公布了2017年目標,就是走訪過美國50州,聽取各州人的心聲。

他在Po文中寫到,連結世界與傳達聲音是他領導公司的宗旨,近年來到訪不少國家與城市,現在要將重心轉回美國,與老婆展開Roadtrip,前往全美各地演講、拜訪,與各地民眾交流,得以了解他們的想法,以及對未來的思考。

Zuckerberg這項新年願望傳統已經持續不少年,他的2016心願是打造一個宛如Iron Man電影中的人工智慧助手,花費100個小時後,他在年底成功開發出人工智慧系統Jarvis。

2010年是學中文,2012年堅持每天寫code,2015年每個月讀兩本書。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。