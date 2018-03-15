舊金山市長選舉最新民調 Mark Leno支持度跌（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長補選在6月舉行，8名參選人目前已不斷落區拉票，舊金山紀事報引述一份最新的民調顯示，在競選初期支持度領先的前州參議員Mark Leno，支持度跌至第3位，Leno週三回應民調。

Leno週三在舊金山市參事余鼎昂的陪同下，逐一與Ocean大道的商戶見面，聆聽市民的意見。

Leno說：”市民意見是城市的命脈，社區中的每個人，在舊金山工作及居住的人，從他們身上是啟發我政見的地方。”

由舊金山消防員工會早前委託機構做民意調查，在2月22日至28日間分別用英語及中文，用電話訪問了462名選民。

結果顯示，市參議會主席London Breed的支持度最高，有29%，緊隨其後是市參事金貞妍（Jane Kim），有26%，而Leno排第三，支持率是19%，前市參議會主席Angela Alioto 以8%排在第四。

其餘的4名候選人加起來的支持度大約是3%，剩下的受訪者則未決定意向。

委託民調的消防員工會已經表明支持Breed做市長，Leno指，不會受民調所影響，繼續競選工作，不過他更相信在他落區時市民給他的正面回應。

Leno：”這是一個由某個機構主導的單一民調，而這個機構更是支持我其中一個對手，我們不知道問了什麼問題，問的是哪一方面，我們什麼都不知道，只知道他們將這些數字交給媒體。”

另一方面，在這項民調中，支持度大增、緊逼Breed的金貞妍表示，感謝支持她的人，她會一直懷著謙卑的心爭取市民的支持。

金貞妍說：”我想成為市長，令市民對舊金山感到自豪，我會很努力，我們每天很早起床，去巴士站去見選民，我們會盡力去與市內所有的選民見面。”

紀念已故華埠領袖白蘭、主要由一班亞裔女性創辦的白蘭民主黨協會，週三宣布支持金貞妍成為市長。

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