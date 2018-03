舊金山市長選舉最新民調 Mark Leno支持度跌（視頻）

By

舊金山市長補選在6月舉行,8名參選人目前已不斷落區拉票,舊金山紀事報引述一份最新的民調顯示,在競選初期支持度領先的前州參議員Mark Leno,支持度跌至第3位,Leno週三回應民調。

Leno週三在舊金山市參事余鼎昂的陪同下,逐一與Ocean大道的商戶見面,聆聽市民的意見。

Leno說:”市民意見是城市的命脈,社區中的每個人,在舊金山工作及居住的人,從他們身上是啟發我政見的地方。”

由舊金山消防員工會早前委託機構做民意調查,在2月22日至28日間分別用英語及中文,用電話訪問了462名選民。

結果顯示,市參議會主席London Breed的支持度最高,有29%,緊隨其後是市參事金貞妍(Jane Kim),有26%,而Leno排第三,支持率是19%,前市參議會主席Angela Alioto 以8%排在第四。

其餘的4名候選人加起來的支持度大約是3%,剩下的受訪者則未決定意向。

委託民調的消防員工會已經表明支持Breed做市長,Leno指,不會受民調所影響,繼續競選工作,不過他更相信在他落區時市民給他的正面回應。

Leno:”這是一個由某個機構主導的單一民調,而這個機構更是支持我其中一個對手,我們不知道問了什麼問題,問的是哪一方面,我們什麼都不知道,只知道他們將這些數字交給媒體。”

另一方面,在這項民調中,支持度大增、緊逼Breed的金貞妍表示,感謝支持她的人,她會一直懷著謙卑的心爭取市民的支持。

金貞妍說:”我想成為市長,令市民對舊金山感到自豪,我會很努力,我們每天很早起床,去巴士站去見選民,我們會盡力去與市內所有的選民見面。”

紀念已故華埠領袖白蘭、主要由一班亞裔女性創辦的白蘭民主黨協會,週三宣布支持金貞妍成為市長。

