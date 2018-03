By

【KTSF 郭柟報導】

競逐下任舊金山市長的前加州參議員Mark Leno,週五提出一項目標在兩年內解決無家可歸者問題的計劃。

Leno承諾,如果他當選市長,他將會馬上把至少1,000名在街上露宿的無家可歸者搬進散房公寓。

他也表示,目前有1,500個空置的散房單位,另外又指會成立精神復康中心幫助他們等。

Leno說:”(舊金山無家可歸問題已持續多年,有什麼令你覺得可以在2020年之前解決此問題?)問得好,老實講我們做得不夠,我們大可以聳聳肩說”做不到”,前市長好像這樣說過,但現在是時候認真對待,優先處理。”

不過他的提案就沒有提到開支需要多少錢。

