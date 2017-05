前州參議員Mark Leno遞表競逐舊金山市長（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

前加州州參議員Mark Leno週四前往選務署遞表,於2019年參選下屆舊金山市長。

65歲的民主黨籍同性戀者Leno,週四在支持者的見證下在選務署填表格,正式宣布參選2019年舊金山市長。

他曾先後當選加州州議會眾議員和參議員,長達14年,也做過舊金山市參事4年,對政治充滿熱誠。

他說自己在25歲時借了少少錢,在舊金山Geary夾Masonic租了一個500平方呎舖位做生意,當時自己一個人 ‘一腳踢’ ,後來自己置業。

Mark Leno說,在舊金山住了40年,見證了許多明顯的變化,因此如何去面對和管理這些改變很重要。

他認為舊金山目前面對許多嚴峻挑戰,包括可負擔房屋、交通和塞車,以及公共安全等問題,希望憑住自己的熱誠和經驗,出來參選舊金山市長,期望可以解決到這些問題。

Leno說:”我參選市長提供我的專才及經驗,能量技能和熱誠去解決這些問題,我愛這城市已40年。”

他表示,有信心自己可以贏,又說日後會落區接觸群眾,聆聽市民的心聲。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。