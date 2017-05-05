前州參議員Mark Leno遞表競逐舊金山市長（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

前加州州參議員Mark Leno週四前往選務署遞表，於2019年參選下屆舊金山市長。

65歲的民主黨籍同性戀者Leno，週四在支持者的見證下在選務署填表格，正式宣布參選2019年舊金山市長。

他曾先後當選加州州議會眾議員和參議員，長達14年，也做過舊金山市參事4年，對政治充滿熱誠。

他說自己在25歲時借了少少錢，在舊金山Geary夾Masonic租了一個500平方呎舖位做生意，當時自己一個人 ‘一腳踢’ ，後來自己置業。

Mark Leno說，在舊金山住了40年，見證了許多明顯的變化，因此如何去面對和管理這些改變很重要。

他認為舊金山目前面對許多嚴峻挑戰，包括可負擔房屋、交通和塞車，以及公共安全等問題，希望憑住自己的熱誠和經驗，出來參選舊金山市長，期望可以解決到這些問題。

Leno說：”我參選市長提供我的專才及經驗，能量技能和熱誠去解決這些問題，我愛這城市已40年。”

他表示，有信心自己可以贏，又說日後會落區接觸群眾，聆聽市民的心聲。

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