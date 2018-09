By

【KTSF】

北灣Marin縣週一晚爆發山火,火場位於陡峭的山地,不利於消防撲救,當局一度下令疏散附近居民,截至週二早上,火勢有25%受控,焚毀115英畝地區。

Marin縣消防局在週一晚8點左右接獲山火舉報,火場位於Marin縣西部,Samuel P. Taylor州立公園較為陡峭的地區,增加消防人員撲救的難度。

山火一度威脅到附近約150棟建築,火場冒出大量濃煙,局方一度要求部分居民疏散,並封閉附近道路。

