加州娛樂大麻合法化 灣區大麻店其門如市（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州娛樂大麻法例在週一正式實施後,東灣兩間大麻店週二依然有大批民眾去排隊買大麻產品。

位於San Pablo Avenue的Berkeley Patients Group大麻店,在週一娛樂大麻法實施後,就吸引了大批顧客來買大麻產品,週二人流比週一雖然少了點,但門口依然是大排長龍,店方預料,週二會有一千幾名顧客。

營銷經理Lauren Watson說:”很瘋狂,約比平時1月多了4倍顧客,週一約有1,500人。”

走入店鋪可以清楚見到不同份量大麻的價格,除了可以在櫃枱購買,顧客亦可以在自動販賣機購買產品,不過就只收現金。

這間大麻店早前只是出售大麻藥,店方指,他們從1999年就開始營業,聲稱是全國幾乎經營最久的大麻店之一。

另外一間位於奧克蘭市(屋崙)的大麻店Purple Heart Patient Center,週二的門面就比較冷清,顧客必須先出示身份證才可進入店內,但是店鋪裡面就很多人。

與柏克萊的大麻店相比,這間大麻店保安比較嚴密,而且只收現金,但是店方表示,這兩日的人流 跟420大麻日一樣爆棚。

店員Jon G說:”人流差不多三至五倍,我們較低調隱蔽,想安全一點。”

奧克蘭市對娛樂大麻徵稅10%,藥用大麻則徵稅5%,因此如果出示大麻卡的顧客,就可較便宜買得到同類的大麻產品。

除了柏克萊市和奧克蘭市,聖荷西的大麻店從週一起可以正式售賣娛樂大麻,不過舊金山暫時未可以趕在新年出售娛樂大麻,由於市府比較遲才簽署有關法例,預料最早等到本週末,才會見出售娛樂用大麻。

與此同時,加州也一項法例配合娛樂大麻合法化,容許過往因為涉及非暴力的大麻案而留下刑事案底的人,向法庭申請翻案清底,估計有100萬人有資格申請翻案。

副州長紐森表示,數以萬計的加州民眾因為曾涉及非暴力的大麻案,而失去教育與就業的機會,加州64號提案就是作出補救。

根據一個鼓吹改革毒品政策的團體DPA的統計,在2006年到2015年期間,加州有50萬人因為涉及非暴力大麻案而被拘捕,當中絕大部分涉案人是來自低收入社區。

