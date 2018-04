By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一年一度的420大麻節將於本週五舉行,有華裔居民週一在聯邦政府大樓外示威,要求聯邦政府在市內執法,禁止舉行任何形式的集體吸食大麻活動。

舊金山市長選舉候選人李愛晨與十多名華裔居民向聯邦司法部的地方辦公室遞交公開信,要求他們設法禁止舉行”420″大麻節。

李愛晨說:”今日我們帶不同的人來,向聯邦表達訴求,本地政府已經不理我們的居民生活,每一年4月20日,在金門公園公開吸毒,是危害我的社區及人民,我們特地來到這裏,要求(聯邦)政府執法。”

不過不論華裔居民如何反對,”420″大麻節仍會如期在4月20日下午4時20分,在金門公園內的Hippie Hill舉行。

主辦方指根據去年的統計,有超過15,000人出席大麻節,今年的活動更具意義,因為是加州娛樂用大麻合法化後的第一次。

