舊金山訪谷區再有大麻店申請進駐 華裔居民反對（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

再有人計劃在舊金山訪谷區申請開設藥用大麻店,當地一些華裔居民表示反對。

訪谷區Leland街5號和Bayshore大道2400號有兩個鋪位,計劃開設藥用大麻店。

有反對者表示,距離該鋪位不足一英里,就有兩間兒童活動中心,所以不應該開設大麻店。

另外表示,一旦該鋪位開了大麻店,日後附近就會減少托兒服務中心,而她說身為家長關注到訪谷區本身已經很少可讓孩子參加課外活動的地方,或讓家長托兒的場所。

訪谷區居民Teresa Wong說:”很多訪谷區家長每個週末都會幫孩子報畫畫班、數學補習、音樂班等課程,他們都要開車到日落區、華埠、列治文區等,在我們這麼窄的街區,如果再建連續開3個鋪位的大麻店的話,只會影響家長對附近托兒服務的信心,亦會影響托兒服務的生意,亦不可能要吸引更多托兒服務到我們社區,而我們希望有更多托兒服務,目前不夠應付訪谷區需求。”

市府規劃部門原定週四舉行公聽會討論有關事宜,不過臨時被取消,推延至9月中。

該大麻店Connected SF的申請人Quentin Platt發聲明表示,承諾未來5年為訪谷區贊助25.5萬元,幫助非盈利機構,以及增加60個職位,並盡量聘用訪谷區居民。

他又表示,區內如有多間藥用大麻店是好事,代表居民有更多更便宜選擇,治療各種疾病。

另外,距離該鋪位不夠250呎遠的Bayshore大道2442號一個舖位,早前有另一班人申請開設藥用大麻店,在今年1月時已經獲市府規劃部門批准,有大批居民反對,他們為此提出上訴,預料在7月便有裁決。

