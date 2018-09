By

【KTSF】

禁止在舊金山華埠開大麻店的法案,週二在市參議會二讀通過,有多名華裔市民到場支持。

法案以8票贊成,3票反對獲得通過,投反對票的市參事分別是盧凱莉、蒲慧理及孟達文。

舊金山優良社區聯盟代表王運(Wendy Wong)說:”我很高興法案今日二讀通過,其實這是應該的,每個社區大家自己有獨特的生活方式,我都希望日落區是一個無大麻的社區,但已經有一間,將來有其他申請的時候會怎樣呢?我希望市參事、市長會聆聽社區的聲音。”

禁止在華埠開大麻店的法案由市參事佩斯金提出,經過多個月的討論,市參議會終於在7月份一讀通過。

週二是暑假後第一次會議,亦沒有人再提出其他意見,用了兩分鐘就通過法案。

反對的市參事指,不希望因為華埠的禁令而開了先例,令其他社區又”照板煮碗”,亦有市參事認為,大家已有共識不在華埠開大麻店,設禁令是多此一舉。

