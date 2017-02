新奧爾良貨車衝人群至少28傷 司機酒精含量超標

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於美國東南方的路易斯安納州新奧爾良市一輛貨車週六衝向圍觀狂歡節巡遊的人群,至少28人受傷,司機被捕時神智不清,警方表示,司機驗出體內酒精含量超出接近法定3倍。

事發在週六晚6點40分,意外發生後情況混亂,大批民眾仍然聚集在街上。

警方表示,初步懷疑已被逮捕的25歲嫌犯Neilson Rizzuto喝了酒或服了藥而神智不清,駕駛ㄧ輛貨車,先撞到兩輛汽車,之後穿越行車線,撞向ㄧ群正在參與當地大型慶祝活動的群眾。

警方當場拘捕涉案司機,當地警察局長暫時排除恐怖襲擊的可能性,不過肇事原因仍需進一步調查。

有許多民眾被貨車撞倒,28名傷者當中,5人受重傷,年齡從4歲到40幾歲不等,分送7家醫院救治,部分傷勢嚴重,不過預計所有傷者都能生還。

有目擊者表示餘悸猶存,看到貨車衝過來時很害怕,有人指肇事貨車當時時速達60英哩。

