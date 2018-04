菲律賓總統正式就馬尼拉人質事件向香港道歉

【i-CABLE】

到香港訪問的菲律賓總統杜特爾特,為8年前的人質事件正式道歉,他表示對事件感到遺憾,保證不會再讓事件重演。今次是首位在任菲律賓總統為事件致歉,前總統阿奎諾三世一直拒絕這樣做。

杜特爾特結束3日訪問行程前與在港僑民見面,他主動提到8年前的馬尼拉人質事件,並正式道歉。

他表示需要一段長時間,才可真正緩和香港人的情緒,又指一直沒有人就事件正式道歉,所以就由他做。

今次是首位在任菲律賓總統就事件道歉,前總統阿奎諾三世一直拒絕道歉或賠償,指會引致法律爭議,事件一度導致香港和菲律賓關係緊張,香港曾向菲律賓發出黑色旅遊警示。

直到2014年,馬尼拉市長、前總統埃斯特拉特代表菲律賓政府來港,並向死傷者及家屬致以”最悲痛歉意”,雙方最後達成共識並發出聯合公告。

事件發生在2010年8月23日,一名被革職的菲律賓警察,在馬尼拉強行登上康泰旅行社的旅遊巴,並挾持車上乘客作人質約12小時,槍手與警方一度爆發槍戰,導至8名港人死亡、7人受傷,槍手最後亦被擊斃。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。