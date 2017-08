巴塞隆那恐怖襲擊增至14死 涉案司機在逃

【i-CABLE】

西班牙發生連環恐怖襲擊,一輛客貨車在巴塞羅那遊客區撞向人群,增至最少14人死亡、逾百人受傷,傷者包括一名香港人及兩名台灣人,司機仍然在逃。數小時後過百公里外一個巿鎮,亦有人駕車撞向行人,警員擊斃5名疑犯。

事發一刻,民眾和遊客仍未清楚發生何事,只知要立即逃離現場,店舖亦立即落閘關門。數十名死傷者倒臥在行人路上,不少人已經失去知覺,有路人替傷者急救。

衝向人群的客貨車車頭損毀,停在路上。當時有香港遊客在附近,一名港人走避時腳部受傷,已接受治療。大批警員逐街逐巷疏散群眾,又封鎖街道搜捕疑犯,出動直升機協助在上空搜索。

事發在週四下午大約5時,兇徒駕駛一輛白色客貨車以近80公里時速,衝上巴塞羅那的蘭布拉斯大道,以「之」字形急行了大約五百米,撞倒大批途人,然後下車逃走。

有報道指有人駕車接應,伊斯蘭國事後聲稱襲擊是其戰士所為。警方在週五凌晨拖走用作發動襲擊的客貨車,正追緝一名曾租車的摩洛哥裔公民,他名為奧卡比爾,現年28歲。

但傳媒指他向警方表示,是被18歲的弟弟穆薩盜用證件租車,他並不知情,警方事後照樣拘捕奧卡比爾。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。