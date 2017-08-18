巴塞隆那恐怖襲擊增至14死 涉案司機在逃

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西班牙發生連環恐怖襲擊，一輛客貨車在巴塞羅那遊客區撞向人群，增至最少14人死亡、逾百人受傷，傷者包括一名香港人及兩名台灣人，司機仍然在逃。數小時後過百公里外一個巿鎮，亦有人駕車撞向行人，警員擊斃5名疑犯。
事發一刻，民眾和遊客仍未清楚發生何事，只知要立即逃離現場，店舖亦立即落閘關門。數十名死傷者倒臥在行人路上，不少人已經失去知覺，有路人替傷者急救。
衝向人群的客貨車車頭損毀，停在路上。當時有香港遊客在附近，一名港人走避時腳部受傷，已接受治療。大批警員逐街逐巷疏散群眾，又封鎖街道搜捕疑犯，出動直升機協助在上空搜索。
事發在週四下午大約5時，兇徒駕駛一輛白色客貨車以近80公里時速，衝上巴塞羅那的蘭布拉斯大道，以「之」字形急行了大約五百米，撞倒大批途人，然後下車逃走。
有報道指有人駕車接應，伊斯蘭國事後聲稱襲擊是其戰士所為。警方在週五凌晨拖走用作發動襲擊的客貨車，正追緝一名曾租車的摩洛哥裔公民，他名為奧卡比爾，現年28歲。
但傳媒指他向警方表示，是被18歲的弟弟穆薩盜用證件租車，他並不知情，警方事後照樣拘捕奧卡比爾。
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