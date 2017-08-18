巴塞隆那恐怖襲擊增至14死 涉案司機在逃

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【i-CABLE】

西班牙發生連環恐怖襲擊，一輛客貨車在巴塞羅那遊客區撞向人群，增至最少14人死亡、逾百人受傷，傷者包括一名香港人及兩名台灣人，司機仍然在逃。數小時後過百公里外一個巿鎮，亦有人駕車撞向行人，警員擊斃5名疑犯。

事發一刻，民眾和遊客仍未清楚發生何事，只知要立即逃離現場，店舖亦立即落閘關門。數十名死傷者倒臥在行人路上，不少人已經失去知覺，有路人替傷者急救。