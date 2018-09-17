超強颱風”山竹”襲港 杏花邨再成重災區（視頻）

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超強颱風”山竹”襲港，杏花邨再成為打風重災區，臨海幾座大廈昨晚停水停電，其後恢復供電，至今仍有部分單位停水。有居民說住了20多年，今次的影響最大。

“山竹”過後，杏花邨可說是滿目瘡痍，公園變成澤國。

沿海濱的一段路，看到有長椅被吹爛，橫臥路中心。另一邊，海邊的石壆被沖上岸，壓毀欄杆。地上的磚頭亦被沖散，有大樹連根拔起。

近海邊的數座大廈受災最嚴重，一度停水停電，居民的生活大受影響，40座的水泵房整道門爛了，垃圾被沖進，連同鄰近數座，上午仍沒有食水供應，居民唯有下樓取水，不過取水遇上無升降機，很不方便。

有大堂電力還未恢復，電梯服務暫停，地上都是泥濘和垃圾。

至於停車場，水浸至接近沒頂，屋苑其後安排泵車抽走停車場的積水，不過有租用露天車位的車主沒那麼幸運。渠務署拖喉抽走升降機槽的積水。

香港教育局宣布，所有學校週二繼續停課，有學校就自行申請停課到週三。

教育局指，”山竹”對學校造成不同程度影響，部分學校需時清理及維修。加上公共交通服務有待完全恢復正常，為確保學生的安全，星期二繼續停課，期間校舍會保持開放，照顧有需要回校的學生。

紅磡的葛量洪校友會小學有多塊玻璃爆裂，向教育局申請週二、三學生都不用上課，獲得批准。

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