超強颱風”山竹”襲港 杏花邨再成重災區（視頻）

超強颱風”山竹”襲港,杏花邨再成為打風重災區,臨海幾座大廈昨晚停水停電,其後恢復供電,至今仍有部分單位停水。有居民說住了20多年,今次的影響最大。

“山竹”過後,杏花邨可說是滿目瘡痍,公園變成澤國。

沿海濱的一段路,看到有長椅被吹爛,橫臥路中心。另一邊,海邊的石壆被沖上岸,壓毀欄杆。地上的磚頭亦被沖散,有大樹連根拔起。

近海邊的數座大廈受災最嚴重,一度停水停電,居民的生活大受影響,40座的水泵房整道門爛了,垃圾被沖進,連同鄰近數座,上午仍沒有食水供應,居民唯有下樓取水,不過取水遇上無升降機,很不方便。

有大堂電力還未恢復,電梯服務暫停,地上都是泥濘和垃圾。

至於停車場,水浸至接近沒頂,屋苑其後安排泵車抽走停車場的積水,不過有租用露天車位的車主沒那麼幸運。渠務署拖喉抽走升降機槽的積水。

香港教育局宣布,所有學校週二繼續停課,有學校就自行申請停課到週三。

教育局指,”山竹”對學校造成不同程度影響,部分學校需時清理及維修。加上公共交通服務有待完全恢復正常,為確保學生的安全,星期二繼續停課,期間校舍會保持開放,照顧有需要回校的學生。

紅磡的葛量洪校友會小學有多塊玻璃爆裂,向教育局申請週二、三學生都不用上課,獲得批准。

