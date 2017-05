By

【KTSF 崔凱橋報導】

英國曼徹斯特恐襲,警方再發放疑兇阿貝迪最新照片,呼籲民眾提供更多線索。

警方發放最新照片,顯示阿貝迪犯案當日,曾在市內拉著一個藍色行李箱,當局呼籲民眾如果看到行李箱,要盡快通知警方,並與行李箱保持距離。

不過當局強調,沒有證據證明行李箱有危險。

《英國廣播公司》聲稱,取得閉路電視片段,記錄身穿黑衣的阿貝迪於發動恐襲前一天,到超市購物的情況,不過報道沒有交代他買了甚麼。

至於調查方面,當局仍在追查阿貝迪在犯案前4天的行蹤。

