英國演唱會炸彈客身分公布 警方追查有否同謀

週一晚在英國曼徹斯特市一場演唱會發生的自殺式炸彈襲擊案,警方已確定行兇者的身分,同時正追查是否有同謀。

極端組織伊斯蘭國已就襲擊承認責任,但美國情報官員卻表示,暫時未有證據顯示襲擊是由伊斯蘭國發動,而英國警方則突擊搜查曼徹斯特市兩個地點,並拘捕一名懷疑涉案的23歲男子。

英國警方已證實,行兇者是22歲男子Salman Abedi,但沒有透露更多細節。

這次襲擊在美國流行樂女歌手Ariana Grande在曼徹斯特場館舉行的演唱會中發生,共造成22人死亡,當中包括一名8歲女童,她的母親和姐姐在事故中受傷,傷者共有59人,其中12人未滿16歲。

有觀眾指出,場館當晚的保安粗疏,有些觀眾被搜查,但有人沒經搜查便內進。

有目擊事發經過的人稱,炸彈爆破後射出金屬碎片,似要造成更多人傷亡。

女歌手Grande在事故中沒有受傷,在曼徹斯特市演出後,她原定週四和週五在倫敦演出兩晚,之後移師到歐洲、南美和亞洲演出。

而據消息人士向CNN透露,Grande的巡迴演唱會將會暫緩舉行,而原定週四至週六晚,在事發場館舉行的男團Take That演唱會已宣布延期。

