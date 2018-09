By

特朗普總統前競選經理馬納福特(Paul Manafort),與調查俄羅斯是否有干預美國前年大選的特別檢察官穆勒達成認罪協議。

根據特別調查組向華盛頓法院提交的文件顯示,馬納福特將會承認兩項控罪,包括欺詐美國和妨礙司法公正,以換取毋須再出庭受審。

另外,馬納福特已同意與穆勒合作,將會是對特朗普的一大打擊。

馬納福特較早前於維珍尼亞法院已經被裁定欺詐和逃稅等8項控罪,罪名成立。

