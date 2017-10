特朗普前競選經理及前商業夥伴被控洗錢等罪

By

去年總統大選通俄案,主理調查的特別檢察官Robert Mueller週一早上提出首批檢控,特朗普總統的前競選經理Paul Manafort,以及他的前商業合作夥伴Rick Gates,據報已經被聯邦法院提出包括洗錢等12項檢控。

聯邦司法部週一早上公佈這12項指控,特別檢察官Mueller早前獲華盛頓大陪審團批出傳票,搜集相關文件及證詞。

有報導指,當局要求Manafort和他的前商業伙伴向聯邦調查局自首,Manafort週一早上已經離開寓所,到達聯邦調查局大樓,隨後他將前往法院聽取檢控。

去年大選期間,Manafort一再被傳媒揭發與俄國有不尋常連繫,包括早年替烏克蘭前總統亞努科維奇所屬親俄政黨做說客時,收取過千萬美元,亦有參與跟俄國女律師的會面,尋求獲取對手希拉莉黑材料。

聯邦調查局早前到Manafort寓所蒐證後,一直有指他面臨起訴,甚至是通俄案首批被檢控對象。

有報導指,同樣可能被起訴的還有特朗普競選陣營另一智囊,前國家安全顧問Michael Flynn,他因為就去年與時任俄國駐美大使會談詳情,誤導副總統Mike Pence,年初被逼請辭。

特別檢察官Mueller今年5月接手通俄案調查以來,包括特朗普女婿兼白宮高級顧問Jared Kushner在內,多名白宮離職及現任官員,相繼接受問話。

