【KTSF 黃恩光報導】

舊金山星期六一晚之內連續發生兩宗劫車案,兩宗案件的匪徒都有手槍,其中一名受害人是華裔。

第一宗劫車案的現場是39號碼頭附近Stockton街夾Bay街,警方表示,上星期六晚上將近10點,華裔女事主和一名男事主步行取車時,遇到兩名拉美裔匪徒,其中一名匪徒用槍指嚇兩名事主,搶走他們身上所有財物,然後開走華裔女事主的汽車。

事隔一小時之後,在舊金山Mission區Hampshire街600號地段,同樣是兩名拉美裔匪徒用手槍指嚇一名拉美裔男事主,搶走他的車匙然後開走汽車。

警方初步表示,兩宗案件是獨立事件,可是會追查是否同一班匪徒所為。

