舊金山Mission區雙屍命案 男女車內中槍亡

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Mission區近Dolores公園附近,週六發生雙屍命案,警方在現場發現一把手槍,初步相信沒有槍手在逃。

警方於週六早上大約9時半接報指,在Rayburn夾21街附近,發現兩人躺在汽車上,要求警方到場看看兩人的情況。

警員到場後,發現汽車上的一男一女中槍,即時為二人進行急救,救護員亦奉召到場協助,不過二人其後被證實當場死亡。

警方指,汽車上發現有一張兒童座椅,經調查後,證實沒有兒童有潛在的危險。

有居民表明,擔心附近社區的治安,希望有任何事發生,鄰里之間要互相幫助。

另外警方亦在案發現場找到一把手槍,相信沒有槍手在逃。

警方現階段正從不同的方向調查這宗雙屍命案,呼籲公眾提供線索,讓警方查出案件的始末,警方報案熱線是(415) 575-4444。

