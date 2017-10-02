舊金山Mission區雙屍命案 男女車內中槍亡

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Mission區近Dolores公園附近，週六發生雙屍命案，警方在現場發現一把手槍，初步相信沒有槍手在逃。

警方於週六早上大約9時半接報指，在Rayburn夾21街附近，發現兩人躺在汽車上，要求警方到場看看兩人的情況。

警員到場後，發現汽車上的一男一女中槍，即時為二人進行急救，救護員亦奉召到場協助，不過二人其後被證實當場死亡。

警方指，汽車上發現有一張兒童座椅，經調查後，證實沒有兒童有潛在的危險。

有居民表明，擔心附近社區的治安，希望有任何事發生，鄰里之間要互相幫助。

另外警方亦在案發現場找到一把手槍，相信沒有槍手在逃。

警方現階段正從不同的方向調查這宗雙屍命案，呼籲公眾提供線索，讓警方查出案件的始末，警方報案熱線是(415) 575-4444。

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