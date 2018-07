華裔漢駕車撞死人服刑7年 聖馬刁縣檢方決重新起訴（視頻）

By

2007年一宗在中半島紅木城(Redwood City)發生的死亡車禍,肇事的華裔駕駛服完7刑期,不過聖馬刁縣(San Mateo)檢察官決定重新審訊本案,甚麼原因呢?

車禍發生在2007年2月19日,Richard Tom駕駛賓士行駛在Woodside路,撞上在Santa Clara大街一部左轉的車子。

被撞的車子由Lorraine Wong駕駛,當時車上8歲的女兒Sidney Ng當場死亡,另一名10歲的女兒受傷。

2009年,Tom因過失殺人罪被陪審團定罪,法官判處7年徒刑,2012年上訴法院駁回判決,Tom已經服完刑期,現在聖馬刁縣檢察官將重新起訴該案,希望將被告以過失殺人定罪。

聖馬刁縣地檢官Steve Wagstaffe說:”他在2009年被定罪,後來被上訴法院推翻,我們依舊認為他應該為他的罪行負責,同時我們也覺得虧欠受害者及家屬。”

上訴法庭推翻原判的原因是,聖馬刁縣檢察官違反當事人的保持緘默權,因為檢方在結辯上說,Tom在車禍發生後沒有向警方問對方的傷勢情況,相當的冷血,然而爭議的焦點是,車禍現場的Woodside路沒有STOP標誌,Tom以時速65英里行駛在時速35英里速限的路段。

Wagstaffe說:”整個爭議點在這場車禍是否他的錯,辯方不認為是他的錯,只是相撞,而且時有發生,我們認為不是,這是過失殺人。”

Tom同時還被判必須向受害者家屬支付700多萬的賠償金,他原本是個房地產經紀人,不過他的律師說,Tom已經破產。

Wagstaffe表示,由於被告已經服完刑期,因此如果再被定罪,也不需再服刑。

