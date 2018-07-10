華裔漢駕車撞死人服刑7年 聖馬刁縣檢方決重新起訴（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

2007年一宗在中半島紅木城（Redwood City）發生的死亡車禍，肇事的華裔駕駛服完7刑期，不過聖馬刁縣（San Mateo）檢察官決定重新審訊本案，甚麼原因呢？

車禍發生在2007年2月19日，Richard Tom駕駛賓士行駛在Woodside路，撞上在Santa Clara大街一部左轉的車子。

被撞的車子由Lorraine Wong駕駛，當時車上8歲的女兒Sidney Ng當場死亡，另一名10歲的女兒受傷。

2009年，Tom因過失殺人罪被陪審團定罪，法官判處7年徒刑，2012年上訴法院駁回判決，Tom已經服完刑期，現在聖馬刁縣檢察官將重新起訴該案，希望將被告以過失殺人定罪。

聖馬刁縣地檢官Steve Wagstaffe說：”他在2009年被定罪，後來被上訴法院推翻，我們依舊認為他應該為他的罪行負責，同時我們也覺得虧欠受害者及家屬。”

上訴法庭推翻原判的原因是，聖馬刁縣檢察官違反當事人的保持緘默權，因為檢方在結辯上說，Tom在車禍發生後沒有向警方問對方的傷勢情況，相當的冷血，然而爭議的焦點是，車禍現場的Woodside路沒有STOP標誌，Tom以時速65英里行駛在時速35英里速限的路段。

Wagstaffe說：”整個爭議點在這場車禍是否他的錯，辯方不認為是他的錯，只是相撞，而且時有發生，我們認為不是，這是過失殺人。”

Tom同時還被判必須向受害者家屬支付700多萬的賠償金，他原本是個房地產經紀人，不過他的律師說，Tom已經破產。

Wagstaffe表示，由於被告已經服完刑期，因此如果再被定罪，也不需再服刑。

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