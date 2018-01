By

【KTSF 馮政浩報導】

紐約州有一名男人中了100萬元刮刮樂獎金,可惜是他中獎不到一個月就癌症離世。

本月初,Donald Savastano是一名幸運兒,他在紐約州的Merry Millionaire彩票中了100萬元獎金,知道得獎後,他有不少計劃,說可能買架新貨車,或者去渡假。

而計劃之一是看醫生,他買彩票的店鋪收銀員稱,Savastano是自僱人士,並無醫療保險,他之前可能覺得有些少問題,因此領獎後去看醫生,很可惜竟然發覺患上第四期的癌症。

據說他有肺癌和腦癌,很快就入醫院,上星期五Savastano逝世,是中獎之後23日。

據悉,Savastano是一名好人,希望他的家人能夠節哀順變,而他當日得獎的興奮情況,就惋惜地留在一些旁人的心目中。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。