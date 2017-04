華裔男子假份醫生性侵兩女 判監一年

By

【KTSF】

中谷一名華裔男子,涉嫌在中半島紅木城一間醫院假份醫生,借機性侵兩名女子,週二被判處入獄一年。

被告Garry Chow在判刑前一直交保候審,保釋金為15萬元。

被告現年33歲,居住在Modesto市,他案發時在Sequoia醫院任職保安主管。

在2015年9月10日,兩名女子看到分類網站Craigslist一則招聘當模特兒的廣告,在致電應徵時,接聽者稱二人需要接受體檢才可獲聘。

Chow被指假扮陳醫生,在不同時間於醫院的總務房性侵二人。

第二名女子被性侵後覺得事有蹊蹺,於是報警求助,首名女子則在兩週後報警。

Chow在第一宗案件中,還向首名女子討200元體檢費,但後者拒絕支付,至10月13日,警方憑藉線索將他拘捕。

除一年刑期外,被告還要監守行為5年、完成治療計劃,及終生登記為性罪犯。

