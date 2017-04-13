華裔男子假份醫生性侵兩女 判監一年

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中谷一名華裔男子，涉嫌在中半島紅木城一間醫院假份醫生，借機性侵兩名女子，週二被判處入獄一年。
被告Garry Chow在判刑前一直交保候審，保釋金為15萬元。
被告現年33歲，居住在Modesto市，他案發時在Sequoia醫院任職保安主管。
在2015年9月10日，兩名女子看到分類網站Craigslist一則招聘當模特兒的廣告，在致電應徵時，接聽者稱二人需要接受體檢才可獲聘。
Chow被指假扮陳醫生，在不同時間於醫院的總務房性侵二人。
第二名女子被性侵後覺得事有蹊蹺，於是報警求助，首名女子則在兩週後報警。
Chow在第一宗案件中，還向首名女子討200元體檢費，但後者拒絕支付，至10月13日，警方憑藉線索將他拘捕。
除一年刑期外，被告還要監守行為5年、完成治療計劃，及終生登記為性罪犯。
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