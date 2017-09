By

【KTSF 吳宇斌報導】

喬治亞州一名中國籍碩士女畢業生在家中被人殺害。

根據喬治亞州Cobb縣警方聲明表示,警方接獲縣民報案,表示一名女子未上班,警方於週一晚間強行破門而入後,發現女子陳屍屋內。

死者相信是來自中國廣州、喬治亞理工碩士畢業生,現年28歲的李淑儀。

警方相信嫌犯為24歲的Brian Marsh Semrinec,曾在阿富汗從軍 ,他也涉嫌駕駛死者的2015年白色本田CRV逃逸,目前仍在逃。

警方公布車牌號碼,鼓勵民眾提供線索,他被控以傷害罪和謀殺罪。

當地媒體報導,李淑儀友人表示,嫌犯性格暴躁、控制慾強,在家中藏有5把槍,兩人今年2月開始交往後,她承受精神虐待。

喬治亞理工中國學生會對該區華人發出警告,中國領事館休士敦分部也對本案表示關注。

