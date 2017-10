奧運狂人陳冠明東京奧運夢碎 阿根廷遇車禍亡（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

來自中國江蘇省,靠騎一部老舊三輪車環遊世界,宣傳奧運會的男子陳冠明,日前在阿根廷進行推廣期間被汽車撞倒, 當場死亡,無法完成2020年前往日本參加東京奧運的夢想,兩年前陳冠明路過舊金山的時候,也曾接受過本台訪問。

新華社報導,61歲被稱為”奧運狂人”的陳冠明,在阿根廷當地時間週三晚前往當地一個著名冰川的途中,在公路上被一輛貨車撞倒,當場死亡,涉案司機已被警方扣查。

有報導指,中國駐阿根廷大使館對這次事件高度重視,要求當地警方全力徹查事件。

陳冠明於2001年北京成功申辦奧運後的第5天,便騎著他家中最值錢的三輪車開始環遊世界,向各國宣傳奧運,並大力推廣和平及環保精神,他於2015年到過舊金山華埠。

陳冠明當時說:”奧運會是走向和平,而且在奧運會的期間,世界上沒有戰爭,我說我想每一天都有奧運,世界上永遠沒有戰爭。”

本身是農民又不懂英語的陳冠明,這16年來靠著各界善長人翁贊助旅費,不過他的旅程亦很艱苦,除了每天睡在三輪車,飲食作息都不定時外,亦要花10小時趕路。

陳冠明最後成功趕上2008年的北京奧運、2012年的倫敦奧運,以及去年的巴西里約奧運,他原本打算參加2020年的東京奧運後回中國,不過他的願望永遠不能實現。

陳冠明說:”你騎這個三輪車,到處宣傳奧運,奧運跟你有什麼關係,我說奧運跟每一個人都有關係。”

