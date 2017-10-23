奧運狂人陳冠明東京奧運夢碎 阿根廷遇車禍亡（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

來自中國江蘇省，靠騎一部老舊三輪車環遊世界，宣傳奧運會的男子陳冠明，日前在阿根廷進行推廣期間被汽車撞倒， 當場死亡，無法完成2020年前往日本參加東京奧運的夢想，兩年前陳冠明路過舊金山的時候，也曾接受過本台訪問。

新華社報導，61歲被稱為”奧運狂人”的陳冠明，在阿根廷當地時間週三晚前往當地一個著名冰川的途中，在公路上被一輛貨車撞倒，當場死亡，涉案司機已被警方扣查。

有報導指，中國駐阿根廷大使館對這次事件高度重視，要求當地警方全力徹查事件。

陳冠明於2001年北京成功申辦奧運後的第5天，便騎著他家中最值錢的三輪車開始環遊世界，向各國宣傳奧運，並大力推廣和平及環保精神，他於2015年到過舊金山華埠。

陳冠明當時說：”奧運會是走向和平，而且在奧運會的期間，世界上沒有戰爭，我說我想每一天都有奧運，世界上永遠沒有戰爭。”

本身是農民又不懂英語的陳冠明，這16年來靠著各界善長人翁贊助旅費，不過他的旅程亦很艱苦，除了每天睡在三輪車，飲食作息都不定時外，亦要花10小時趕路。

陳冠明最後成功趕上2008年的北京奧運、2012年的倫敦奧運，以及去年的巴西里約奧運，他原本打算參加2020年的東京奧運後回中國，不過他的願望永遠不能實現。

陳冠明說：”你騎這個三輪車，到處宣傳奧運，奧運跟你有什麼關係，我說奧運跟每一個人都有關係。”

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