舊金山灣景區入屋搶劫案 華裔長者被賊人綁起（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山灣景區上週五光天化日下發生入屋搶劫案,事主是一戶華裔家庭,有鄰居表示,一名華裔長者被賊人綁起。

案發現場是Revere街2100號地段,靠近280公路橋底的一戶華人家庭,本台週一採訪時,事主家中只有一名行動不便的華裔長者,未能接受訪問。

一名不願出鏡的隔壁鄰居就表示,案發當日夜晚,現場的住戶向她講述案發經過,鄰居表示,住在案發住宅樓上的是一對長者夫妻,上週五下午1點多,老太太出門游泳之後,5名賊人破門入屋,並將正在睡午覺的老伯伯綁起,然後搶掠家中財物。

5名賊人離開之後,住在樓下的親戚發現,就開車追賊人,但已經失去賊人踪影。

警方表示,5名賊人為20至30歲的非洲裔男子,作案時無開車,事主失去一個銀包和裏面的現金,以及一條頸鏈和一枚戒指,事件中沒有人受傷。

案發住屋的鐵閘門,事發時曾經被賊人撬爛,在過去的週末,事主就將閘門修好,到截稿時警方暫時未有發布該案件的詳情。

