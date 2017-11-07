舊金山灣景區入屋搶劫案 華裔長者被賊人綁起（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山灣景區上週五光天化日下發生入屋搶劫案，事主是一戶華裔家庭，有鄰居表示，一名華裔長者被賊人綁起。

案發現場是Revere街2100號地段，靠近280公路橋底的一戶華人家庭，本台週一採訪時，事主家中只有一名行動不便的華裔長者，未能接受訪問。

一名不願出鏡的隔壁鄰居就表示，案發當日夜晚，現場的住戶向她講述案發經過，鄰居表示，住在案發住宅樓上的是一對長者夫妻，上週五下午1點多，老太太出門游泳之後，5名賊人破門入屋，並將正在睡午覺的老伯伯綁起，然後搶掠家中財物。

5名賊人離開之後，住在樓下的親戚發現，就開車追賊人，但已經失去賊人踪影。

警方表示，5名賊人為20至30歲的非洲裔男子，作案時無開車，事主失去一個銀包和裏面的現金，以及一條頸鏈和一枚戒指，事件中沒有人受傷。

案發住屋的鐵閘門，事發時曾經被賊人撬爛，在過去的週末，事主就將閘門修好，到截稿時警方暫時未有發布該案件的詳情。

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