聖誕市集襲擊案 德國警方扣查突尼斯疑犯

By

【KTSF】

德國柏林市上週發生的貨車衝聖誕市集的襲擊案,德國檢控當局在柏林市逮捕一名突尼斯男子,當局懷疑他可能與案件有關。

當局透露,該名男子現年40歲,其手提電話號碼儲存在肇事貨車司機Aris Amri的手機中。

24歲的Amri也是突尼西亞人,他被指在12月19日駕駛偷來的貨車,衝向一個聖誕市集,造成12人死亡,數十人受傷,他其後在上週五於意大利米蘭市與當地警方爆發槍戰,中槍死亡。

德國檢控當局尚未公布新疑犯的更多資料,指表示他可能涉及襲擊案。

當局正在調查,Amri在發動襲擊前後,是否獲得其他人或組織的支援,同時正調查他是如何在案發後,成功從柏林市跨國逃至米蘭。

意大利當局表示,Amri曾在法國里昂市停留,而荷蘭當局稱,Amri在離開德國後,最先在荷蘭過境。

更多新聞:

柏林聖誕市集攻擊案疑犯逃至米蘭 與警駁火後亡

德警鎖定聖誕市集攻擊案疑犯 搜捕突尼斯男子

柏林聖誕市集恐襲案 警方釋放被捕巴籍男子

柏林貨車撞向聖誕市集輾路人 12人喪命

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。