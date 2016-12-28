聖誕市集襲擊案 德國警方扣查突尼斯疑犯

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德國柏林市上週發生的貨車衝聖誕市集的襲擊案，德國檢控當局在柏林市逮捕一名突尼斯男子，當局懷疑他可能與案件有關。
當局透露，該名男子現年40歲，其手提電話號碼儲存在肇事貨車司機Aris Amri的手機中。
24歲的Amri也是突尼西亞人，他被指在12月19日駕駛偷來的貨車，衝向一個聖誕市集，造成12人死亡，數十人受傷，他其後在上週五於意大利米蘭市與當地警方爆發槍戰，中槍死亡。
德國檢控當局尚未公布新疑犯的更多資料，指表示他可能涉及襲擊案。
當局正在調查，Amri在發動襲擊前後，是否獲得其他人或組織的支援，同時正調查他是如何在案發後，成功從柏林市跨國逃至米蘭。
意大利當局表示，Amri曾在法國里昂市停留，而荷蘭當局稱，Amri在離開德國後，最先在荷蘭過境。
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