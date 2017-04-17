涉偷慈善拍賣美式足球 華裔漢向警方自首

【KTSF 陳嘉琪報導】
上星期日在南灣Milpitas的一場慈善拍賣會上，被人偷走的美式足球淘金者隊傳奇球員的簽名足球，現在已物歸原主，警方已拘捕並公布疑犯身份。
Milpitas警方公布疑犯是45歲的聖荷西居民Patrick Lam。
上個星期，49ers淘金者隊傳奇球星Jerry Rice，參加在Milpitas市鯉魚門餐廳舉行，專為中國孤兒及殘障兒童籌款的慈善晚會義賣自己簽名的美式足球，由華裔女企業家Amy Fu以3,500美金買下，沒想到後來這顆球在餐廳內被人偷走，不過閉路電視錄下賊人的身影，警方週六就公開賊人的照片。
其後疑犯Patrick Lam就帶著簽名足球向警方自首，將面臨重大盜竊等罪名，警方指還有第二名賊人仍然在逃。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。