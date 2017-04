涉偷慈善拍賣美式足球 華裔漢向警方自首

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

上星期日在南灣Milpitas的一場慈善拍賣會上,被人偷走的美式足球淘金者隊傳奇球員的簽名足球,現在已物歸原主,警方已拘捕並公布疑犯身份。

Milpitas警方公布疑犯是45歲的聖荷西居民Patrick Lam。

上個星期,49ers淘金者隊傳奇球星Jerry Rice,參加在Milpitas市鯉魚門餐廳舉行,專為中國孤兒及殘障兒童籌款的慈善晚會義賣自己簽名的美式足球,由華裔女企業家Amy Fu以3,500美金買下,沒想到後來這顆球在餐廳內被人偷走,不過閉路電視錄下賊人的身影,警方週六就公開賊人的照片。

其後疑犯Patrick Lam就帶著簽名足球向警方自首,將面臨重大盜竊等罪名,警方指還有第二名賊人仍然在逃。

