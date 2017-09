難忍亞洲國家虐狗 洛城華裔創基金會施救（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

在亞洲的部分國家仍然有好多狗隻被人偷走和虐待,來自洛杉磯的Marc Ching因為網上一張狗肉節的照片,開始了他拯救小動物的人生。

Marc Ching於2011年在洛杉磯用自己的積蓄創立了國際非牟利機構The Animal Hope and Wellness Foundation(動物希望與健康基金會),原本是為受虐待的動物治療和提供康復服務,直到2015年,他在網絡上看到中國廣西玉林的狗肉節照片。

Marc說:”2015年我在Facebook上看到玉林狗肉節的照片,我以為是假的,於是我離開美國,到當地調查,發現是真的之後,我就開始在亞洲拯救被虐待的狗隻。”

他說在拯救狗隻的過程中,不少人責罵他多管閒事,美國人一樣都吃雞吃牛,但他表示在一些屠宰場拯救到的狗隻,很多都是被偷的,在牠們身上還發現有身份證明晶片,而且他發現很多狗隻被偷走之後,都被殘忍虐待。

最近Marc和他的機構正在韓國尋求立法渠道,希望可以在當地立法禁止以人類消費為目標的屠宰狗隻和狗隻販賣。

在中國湖南省長沙市,Marc就建立了一個動物庇護中心和教育中心,聯同一些大學的獸醫專業舉辦教育課程,學生可以到庇護站當志願者,讓他們知道真實的狀況。

早前德州受到颶風Harvey吹襲,Marc的機構都有到德州拯救被困的動物,他們的網站上更有狗隻可以提供給大家收養,大家可以到http://animalhopeandwellness.org了解一下。

