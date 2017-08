By

【KTSF 吳倩妤報導】

中國河北一男子當街斬人,致3死3重傷。

河北邯鄲武安市週一早上發生斬人事件,一名男子突然在一間藥房前,持刀追斬路人,死傷者倒臥街頭和藥房內,事件共造成3死3人重傷。

涉案男子是當地人,目前已被警方拘捕,行兇動機不明,案件在進一步調查中。

