東灣父Target購玩具與兩男起爭執 被人刀刺喪命

在平安夜當晚,東灣Hayward市一間Target商店發生一宗刀傷命案,一名男子在店內與另外兩名男子發生口角,最後被人刀刺斃命,涉案兩名男子已被捕。

事發於上週六晚,死者為36歲男子Tyrone Griffin,據本地ABC電視台報導,死者家人引述目擊證人的話稱,Griffin當時與4歲兒子在玩具部購物,兩名疑犯被指用手機播放粗鄙的歌曲,Griffin見狀出言制止,結果雙方發生口角,Griffin最後被人用利刀刺中,送院搶救後不治。

兩名疑犯年約20餘歲,案發後不久被捕。

死者遺下4名年幼子女,其遺孀已在GoFundMe網站成立專頁,希望有心人捐助協助支付殮葬費,網址是:GoFundMe.com。

據死者遺孀在GoFundMe網站所述,當天死者發現其中一名兒子的禮物較另外3人多,他於是出門購物,希望所有子女都有均等數量的玩具,豈料一去不返。

