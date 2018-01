By

南灣聖荷西一間中學週二發生懷疑搶劫及性侵案,學校監控系統捕捉到疑犯的影像。

聖荷西警方消息指,事發在週二早上6點半,一名男子走入Blackford大道3800路段的Harker中學,搶劫並性侵一名在課室的成年女性。

聖荷西警方發布監控視頻,並表示該名男子為年約20幾歲的拉美裔,身高5呎9吋,身材較壯,犯案時身穿黑色T恤,深藍色牛仔褲和黑色冷帽。

離開學校時,疑犯上身並無穿衣服,並往Boynton大道逃走。

民眾如有該名男子的線索,請聯繫聖荷西警方,或撥打911,如成功協助警方破案,或有現金報酬。

警方表示,會在該區加派警員巡邏,並派警員到學校。

