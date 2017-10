By

【KTSF】

警方表示,中半島聖馬刁市(San Mateo)有一個男子,懷疑在一間Target商店內偷拍女人裙底,正被警方追緝。

聖馬刁市警方發布疑犯的閉路電視截圖,警方指畫面中的男人涉嫌於上週三晚上6點40分左右,於Bridgepoint Parkway 2220號的Target商店內偷拍女人裙底。

警員翻看店內的閉路電視片段,指疑犯涉嫌在店內尾隨一個女人,當受害人彎腰時,疑犯迅速上前偷拍,之後立即逃離現場。

警方表示,疑犯為一名20至30歲的非洲裔男子,兩隻手臂上都有大面積紋身。

