舊金山華埠婦人遇襲 警發照緝疑犯（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導 】

本台報導過,一名66歲的華裔婦人,上週一在舊金山華埠買菜時,無故被人襲擊的案件,本台從警方獲得疑犯的照片。

案發之後,警方用了多個小時翻看附近店鋪的錄影片段,有別於之前的報告指疑犯是拉美裔,警方其後鎖定疑犯是一名亞裔男子。

華婦舊金山華埠買菜無故遇襲 後腦腫起大塊(視頻)

案發時,這名懷疑涉案男子戴帽,穿著一件墨綠色的外套及淺藍色牛仔褲,案發後他沿著Stockton街往北岸區的方向離開。

警方透露,現有一段拍攝到案發情形的片段,事主被襲擊後,整個人跌落地,衝擊力之大令事主的身體向上反彈,再跌落地面。

由於警方仍在研究片段,因此片段暫時未能公開。

警方上週三再派人與事主及她的丈夫重新錄口供,不過未有任何新的發現,亦沒有目擊者聯絡警方。

案發在上週一上午約11時,事主與丈夫在Stockton街與Pacific街買菜時突然被人襲擊,事主的丈夫隱約見到疑犯的外貌,還曾質問他為什麼打人。

事主丈夫看過疑犯的照片後,表示由於記憶模糊,不太肯定是否此人,但身型就相似。

案發時華埠人頭湧湧,警方再一次呼籲有案件資料的人士,請與警方聯絡。

