【i-CABLE】

麻省一名華裔男子,被控違法向中國出口用於製造反艦武器的部件。

41歲被告Shuren Qin涉嫌以虛假聲明獲取美國簽證,並在2015至2016年,違法向中國一間跟解放軍相關的研究機構出口近80個部件,用來在水底監測聲波。

起訴書指被告向美國供應商隱瞞這些部件的真正收件人,是陝西省西安市的西北工業大學,他星期五在波士頓法院提堂。

