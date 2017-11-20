東灣男子相約網上買家交收手機 被對方打劫槍殺

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東灣San Leandro市一名男子約好與買家在一個油站交收一部舊手機時，無辜被人開槍打死，警方暫未有匪徒的資料。
警方指，事發於週六下午1點，兩名匪徒透過手機應用程式 “Let Go”連繫32歲的男事主，表示願意購買事主的一部二手手機，並相約好在San Leandro市東14街夾159大道的一個加油站見面。
當事主及其兄弟出現在停車場後，警方懷疑這一場交易隨即演變成搶劫，匪徒在停車場用槍殺死賣手機的32歲男子，之後駕車逃離現場。
目前警方還未透露有關匪徒的線索，至於死者兄弟的情況，警方則隻字未提。
附近居民表示，這個油站平常有很多人約好在此交易，亦是不少居民聚集買小食的地方。
手機應用程式”Let Go”是一個可以供人自由買賣的二手市場平台，不過警方表示，因為一台手機就奪人性命實在有點不可理喻，阿拉米達（Alameda）縣警方指案件仍在調查當中。
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