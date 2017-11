東灣男子相約網上買家交收手機 被對方打劫槍殺

By

東灣San Leandro市一名男子約好與買家在一個油站交收一部舊手機時,無辜被人開槍打死,警方暫未有匪徒的資料。

警方指,事發於週六下午1點,兩名匪徒透過手機應用程式 “Let Go”連繫32歲的男事主,表示願意購買事主的一部二手手機,並相約好在San Leandro市東14街夾159大道的一個加油站見面。

當事主及其兄弟出現在停車場後,警方懷疑這一場交易隨即演變成搶劫,匪徒在停車場用槍殺死賣手機的32歲男子,之後駕車逃離現場。

目前警方還未透露有關匪徒的線索,至於死者兄弟的情況,警方則隻字未提。

附近居民表示,這個油站平常有很多人約好在此交易,亦是不少居民聚集買小食的地方。

手機應用程式”Let Go”是一個可以供人自由買賣的二手市場平台,不過警方表示,因為一台手機就奪人性命實在有點不可理喻,阿拉米達(Alameda)縣警方指案件仍在調查當中。

