【KTSF 郭柟報導】

一名男子週六中午在首都華盛頓白宮門口懷疑開槍自盡。

報導指該名男子在白宮鐵欄外面開了幾槍,不過並非對著白宮,無其他人受傷。

該男子之後向自己頭部開槍後死亡,特勤局人員並無開槍。

消息指該名男子自盡之前是對自己的手機開槍,並無留下遺言。

警方及特勤局封鎖白宮外圍調查,又在附近搜查一輛懷疑涉案私家車,又封鎖了道路,交通受影響。

事發時特朗普總統並不在白宮內,他當時正在佛羅里達州的高爾夫球俱樂部渡假,其後返回白宮,下屬已向他匯報事件。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。