紐約時代廣場炸彈客來自孟加拉 炸彈失靈減低傷亡

紐約曼哈頓區一名男子在地鐵站月台引爆炸彈,他受傷被捕,據報疑犯來自孟加拉,移居美國已經7年,另外有3人受輕傷,全部沒生命危險,當局指事件是企圖恐襲,如果不是炸彈失靈,後果將會更嚴重。

爆炸發生時,正是當地星期一早上7時半上班繁忙時間,閉路電視片段見到地鐵站內突然冒煙,跟住見到有人躺在地上。

消息指,27歲男子Akayed Ullah身上綁上土製炸彈,在航港局巴士總站下面的地鐵月台引爆,但裝置失靈,威力未有預期那麼大。

疑犯燒傷躺在地上,傷勢嚴重,警方到場拘捕他。當局指今次是企圖恐怖襲擊,疑犯受伊斯蘭國思想影響,但相信他與恐怖組織沒有聯繫。

現場位於時報廣場附近,第42街和第8大道交界,案發後大批警員和消防到場,疏散巴士站和地鐵站的民眾,封鎖現場戒備。

附近一帶的地鐵和巴士服務一度暫停,地鐵乘客在警員指示下離開。有消息指人群疏散時曾互相踐踏,當局向特朗普總統簡報今次事件。

