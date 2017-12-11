紐約時代廣場炸彈客來自孟加拉 炸彈失靈減低傷亡

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紐約曼哈頓區一名男子在地鐵站月台引爆炸彈，他受傷被捕，據報疑犯來自孟加拉，移居美國已經7年，另外有3人受輕傷，全部沒生命危險，當局指事件是企圖恐襲，如果不是炸彈失靈，後果將會更嚴重。

爆炸發生時，正是當地星期一早上7時半上班繁忙時間，閉路電視片段見到地鐵站內突然冒煙，跟住見到有人躺在地上。

消息指，27歲男子Akayed Ullah身上綁上土製炸彈，在航港局巴士總站下面的地鐵月台引爆，但裝置失靈，威力未有預期那麼大。

疑犯燒傷躺在地上，傷勢嚴重，警方到場拘捕他。當局指今次是企圖恐怖襲擊，疑犯受伊斯蘭國思想影響，但相信他與恐怖組織沒有聯繫。

現場位於時報廣場附近，第42街和第8大道交界，案發後大批警員和消防到場，疏散巴士站和地鐵站的民眾，封鎖現場戒備。

附近一帶的地鐵和巴士服務一度暫停，地鐵乘客在警員指示下離開。有消息指人群疏散時曾互相踐踏，當局向特朗普總統簡報今次事件。

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