By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山一個捷運站週三晚有一名成年男子被夾在列車與月台間之空隙,事後被救出,情況危殆。

週三晚約6時半,消防員到達舊金山24街夾Mission街捷運站,拯救該名被困男子,用了近半小時後將他救出,該名男子之後被送院留醫。

消防員表示,該名男子當時處於半清醒狀態,他被夾在大約4吋闊的列車與月台間之空隙,暫時未知他究竟怎樣掉落空隙。

警方相信事件是意外,另外又指出事的男子身材細小,體重約130磅。

出事的車站一度關閉,列車亦都暫停行駛,大約幾個小時後重開。

更多新聞:

紐約市通勤列車撞障礙物 過百人受輕傷

抽屜櫃倒下壓猶他州男童 孿生兄弟推櫃救人(視頻)

男子乘巴士電子煙突爆炸 手和腿被炸傷(視頻)

銷售欠佳 Macy’s百貨宣布關店削過萬職位

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。