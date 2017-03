By

【KTSF】

一名中年男子被控多次在灣區捷運(BART)的列車上作出淫穢行為,被重判入獄25年。

涉案的是53歲男子Jerome Dion Dawkins,他並無固定居所,之前已有性罪行定罪紀錄。

他被控在2015年4月在Daly City的列車上看著一名女子自慰,並阻擋該名女子離座。

同年5月,他被控在舊金山國際機場站的列車上作出同類淫穢行為,受害人哭著轉到別的座位,但Dawkins尾隨,摸她的腿並威嚇她,Dawkins在事發後翌日再犯案時被捕,至去年10月被判罪成。

