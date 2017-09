聖荷西亞裔漢涉販售失竊電子靈件及敲詐同謀被判刑

By

南灣一名亞裔男子,涉嫌販售偷來的電子產品,兼敲詐一名人士,被聯邦法院判處入獄7年半。

47歲聖荷西亞裔男子Cuong Cao “Calvin” Dang涉及兩宗案件,早前已承認控罪,週四被聯邦法官判刑。

在第一宗案件中,他承認經營一間名叫Network Genesis的公司,購入及出售一些從思科系統(Cisco)偷來的靈件和裝置。

根據法庭文件,在2006年至2013年1月期間,Network Genesis的營業額高達3,700萬元,當中至少2,500萬元是來自偷來的思科產品。

Dang承認的控罪包括串謀觸犯郵件詐騙及洗黑錢,他亦同意配合警方的調查。

然而,在2017年,Dang涉嫌敲詐一名同謀,向其索償27萬元,以換取Dang不向調查員供出雙方的金錢交易,Dang因此事被控敲詐、防礙司法公正和藐視法庭罪。

Dang週三在庭上承認所有控罪,被法官判處入獄7年半,即時服刑。

Dang妻子Ly Thi Be Le也被控一項敲詐罪,她已承認控罪,12月11日將判刑,當日法官將會裁定兩名被告要賠償多少款項。

