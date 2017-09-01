聖荷西亞裔漢涉販售失竊電子靈件及敲詐同謀被判刑

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南灣一名亞裔男子，涉嫌販售偷來的電子產品，兼敲詐一名人士，被聯邦法院判處入獄7年半。

47歲聖荷西亞裔男子Cuong Cao “Calvin” Dang涉及兩宗案件，早前已承認控罪，週四被聯邦法官判刑。

在第一宗案件中，他承認經營一間名叫Network Genesis的公司，購入及出售一些從思科系統（Cisco）偷來的靈件和裝置。

根據法庭文件，在2006年至2013年1月期間，Network Genesis的營業額高達3,700萬元，當中至少2,500萬元是來自偷來的思科產品。

Dang承認的控罪包括串謀觸犯郵件詐騙及洗黑錢，他亦同意配合警方的調查。

然而，在2017年，Dang涉嫌敲詐一名同謀，向其索償27萬元，以換取Dang不向調查員供出雙方的金錢交易，Dang因此事被控敲詐、防礙司法公正和藐視法庭罪。

Dang週三在庭上承認所有控罪，被法官判處入獄7年半，即時服刑。

Dang妻子Ly Thi Be Le也被控一項敲詐罪，她已承認控罪，12月11日將判刑，當日法官將會裁定兩名被告要賠償多少款項。

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