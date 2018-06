By

【KTSF 江良慧報導】

東灣Castro Valley一個華裔男人,被控4年前在家裡槍殺妻子,他週四被判入獄25年至終身。

現年49歲姓名譯音米封(Feng Mi)的被告,被控在2014年3月在Castro Valley家中,槍殺45歲姓名譯音張雲林(Yunyi Zhang)的妻子,米封對一級謀殺控罪不提抗辯。

根據與控方達成的協議,他要被判入州監獄25年至終身。

米封與妻子有一個現年18歲的女兒,以及一個12歲兒子,張雲林被殺前,縣警曾多次因為接報有家暴而到兩夫婦寓所。

米封在妻子屍體被發現兩天後,向州大東灣分校校警投案,當時他身上有兩支用他名字登記的手槍。

