【i-CABLE】

美國當局拘捕一名男子,涉嫌策劃在國慶日於克利夫蘭市發動恐怖襲擊。

聯邦調查局在週日採取行動,拘捕48歲男子皮茨,當局指他多次在網上留言表示支持阿爾蓋達組織,並由去年開始監視他,派出臥底探員與皮茨接觸。

根據法庭文件,皮茨與臥底探員曾多次討論以不同方式發動襲擊,上週更以臥底探員提供的手機到克里夫蘭市中心拍攝可能發動襲擊的地點。

當局指他計劃將一輛裝有炸彈的貨車,停泊在觀看國慶巡遊和煙花的地點,再引爆炸彈造成重大傷亡,他亦計劃在家鄉費城發動襲擊。

