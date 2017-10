By

【KTSF】

柏克萊加大校園附近週二晚發生搶劫案,3名男子強搶一名男子的錢包、手提電話和背包。

事發於晚上10時50分左右,地點在柏克萊加大以南的Channing Way夾Ellsworth街。

3名搶匪得手後,乘坐一輛白色汽車沿Channing Way東行逃走,警方到場後,未能尋回車輛。

受害人在事故中沒有受傷,其中一名搶匪被指年約20至30歲。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡柏克萊市警局,電話:(510) 981-5900。

