【KTSF】

灣區捷運(BART)在上週末發生搶劫案,事主的電子產品被幾名匪徒搶走。

捷運警方表示,上週六晚上約6點,一輛捷運列車抵達東灣Hayward捷運站時,有4、5名匪徒搶走一名男子的手提電腦。

匪徒隨後下車,並逃離現場,警方暫未拘捕任何人,呼籲有線索的民眾報警協助調查。

