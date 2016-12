By

【KTSF】

舊金山Potrero Hill週四傍晚發生劫案,一名男子在一間珠寶批發店外遇劫,被賊匪搶走載滿珠寶的公事包。

受害人現年30歲,他在傍晚6時20分左右把汽車停在Utah街100號路段,他從車尾箱提取公事包時,一名男疑犯趨近,一拳打在受害人的胸口上,並搶走公事包,然後乘坐接應的汽車逃走。

汽車當時載有另外3人,沿15街一直南行疾駛,成功逃脫。

事發地點距離San Francisco Jewelry Center不遠處,位於Utah街101號的這家珠寶批發店,內裏設有超過70個陳列室。

更多新聞:

東灣八旬老婦遇劫復遭非禮 警拘涉案男子

聖荷西兩疑犯硬闖住屋 槍傷兩戶主後潛逃

當局破獲跨州現金卡資料盜竊案 逾百人受害(視頻)

舊金山一日連爆兩宗槍擊案 兩男斃命

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。