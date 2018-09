中年漢Palo Alto高中附近遇持槍匪徒 錢包手機被搶走

By

南灣Palo Alto高中附近,週日凌晨有一名男子報稱被持槍匪徒截劫。

受害人年約50餘歲,他午夜過後在El Camino Real 900號路段沿北步行,對面是Palo Alto高中的停車場,途中疑犯上前向他問路。

受害人見狀停下,回答疑犯的問題,疑犯突然掏出一支黑色手槍,然後把受害人推到偏僻處,要求受害人交出財物。

受害人向疑犯交出錢包和手提電話,疑犯得手後,向著高中的停車場跑去,然後登上一輛汽車沿Embarcadero路向東逃走。

受害人在案件中沒有受傷,他到週一下午才報警。

疑犯被指是一名白人或拉美裔男子,年約20餘歲,身高約5呎2吋,身材肥胖,犯案時身穿黑色連帽上衣,紅色T恤和卡其色長褲。

疑犯駕駛的車輛被指是一輛紅色Jeep Cherokee,80年代出廠的型號。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Palo Alto警方,電話:(650) 329-2413。

