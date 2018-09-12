中年漢Palo Alto高中附近遇持槍匪徒 錢包手機被搶走

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【KTSF】

南灣Palo Alto高中附近，週日凌晨有一名男子報稱被持槍匪徒截劫。

受害人年約50餘歲，他午夜過後在El Camino Real 900號路段沿北步行，對面是Palo Alto高中的停車場，途中疑犯上前向他問路。

受害人見狀停下，回答疑犯的問題，疑犯突然掏出一支黑色手槍，然後把受害人推到偏僻處，要求受害人交出財物。

受害人向疑犯交出錢包和手提電話，疑犯得手後，向著高中的停車場跑去，然後登上一輛汽車沿Embarcadero路向東逃走。

受害人在案件中沒有受傷，他到週一下午才報警。

疑犯被指是一名白人或拉美裔男子，年約20餘歲，身高約5呎2吋，身材肥胖，犯案時身穿黑色連帽上衣，紅色T恤和卡其色長褲。

疑犯駕駛的車輛被指是一輛紅色Jeep Cherokee，80年代出廠的型號。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Palo Alto警方，電話：(650) 329-2413。

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