By

【KTSF】

舊金山Crocker Amazon區光天化日下發生入屋搶劫案,匪徒用槍指嚇華裔男事主,搶走他身上的財物。

案發現場是Baltimore Way夾South Hill大道,警方資料顯示,上週五下午5點左右,61歲華裔男事主開車回家,把車駛進車庫之後,兩名拉美裔男人進入車庫搶劫。

其中一個賊人用手槍指著事主,要求他交出財物,另一名賊人就搶走事主的外套、錢包、現金、項鍊和手機。

賊人得手後開車逃離現場,男事主沒有受傷,後來尋回他的手機。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。